«L’Athletic Night nous a tous réunis»

Porsel a accueilli samedi soir la première Athletic Night réservée aux athlètes de tous horizons. Piste, montagne et course à pied, tous étaient présents pour cette soirée organisée par le Club sportif vallée du Flon. L’occasion de récompenser les lauréats de la FriRunCup et les meilleurs athlètes cantonaux.

MAXIME SCHWEIZER

Le gratin de l’athlétisme et de la course à pied fribourgeois dans son ensemble avait rendez-vous samedi soir pour l’Athletic Night première du nom. Cette soirée a mis en lumière autant les vainqueurs de la FriRunCup que les prestations des athlètes cantonaux réalisées pendant la saison. De Jari Piller à Charles Devantay en passant par Jérémy Schouwey, Coralie Ambrosini et Ambroise Repond, tous ont reçu honneurs et félicitations.

A l’heure du bilan, Jean-Luc Robert,…