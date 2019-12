«Les Jeux de la jeunesse peuvent lancer des carrières»

Depuis 2014, Christophe Dubi occupe la fonction de directeur des jeux Olympiques au CIO.

Ce Lausannois est convaincu du rôle sportif et éducatif des Jeux de la jeunesse, qui s’ouvriront le 9 janvier prochain à Lausanne.

Il partage sa vision de l’olympisme et parle de l’intégration future du sport électronique aux JO.

QUENTIN DOUSSE

OLYMPISME. Il nous reçoit à la Maison du Comité international olympique (CIO). Dans cet écrin ultramoderne, inauguré en juin dernier à Lausanne, ils sont plus de 500 à œuvrer pour la cause olympique. Parmi eux, Christophe Dubi. Ancien étudiant en économie politique à Fribourg, ce Lausannois de 50 ans est entré au CIO en 1996 en tant que stagiaire. Dix-huit ans plus tard, il est devenu directeur exécutif des jeux Olympiques, fonction haut placée qu’il occupe…