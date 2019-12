ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

Tous les députés ont accepté, hier, une motion des socialistes Pierre Mauron (Riaz) et Grégoire Kubski (Bulle) pour simplifier les procédures relevant de la Loi sur l’égalité dans les rapports de travail. La commission de conciliation en matière d’égalité partage actuellement la tâche avec le tribunal des prud’hommes, et les justiciables s’adressent en priorité à ce dernier. «Il faut redonner un rôle à la commission de conciliation», a plaidé Antoinette de Weck (plr, Fribourg). Selon Maurice Ropraz, directeur de la Sécurité et de la justice, la commission traite en général un seul cas par année. «Par absence de causes à juger, ce qui serait une bonne nouvelle, ou par méconnaissance de cette institution?» Un nouvel article sera introduit dans la Loi sur la justice pour confier à la…