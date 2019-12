Alexis Monney confirme en FIS et fait ses débuts en Coupe d’Europe

Après sa première victoire FIS fin novembre, Alexis Monney a confirmé en se classant 4e et 6e (41,66 points FIS) des géants FIS à la Pila, en Italie. Vendredi, le Châtelois de 19 ans n’a échoué qu’à neuf centièmes du podium et a terminé meilleur Suisse. Sur sa lancée, Alexis Monney a également pris ses deux premiers départs en Coupe d’Europe, hier lundi à Santa Caterina. Le skieur veveysan s’est classé 42e du super-G (61,33 points FIS) et 28e du combiné. Chez les dames, à noter les 2e et 4e places obtenues par Norina Mooser vendredi dernier en super-G, à Zinal. Depuis le début de la saison, la Gruérienne de 19 ans s’est toujours classée dans le top 5 de ses courses FIS quand elle a franchi la ligne d’arrivée. Exception faite d’une dixième place en géant à Arosa en novembre.