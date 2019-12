Alfred Terrapon

SEMSALES

Alfred est né le 4 décembre 1927. Il grandit dans la famille d’Alfred et Louise (née Monney) Terrapon à Grattavache, entouré de deux frères et de quatre sœurs.

Il unit sa destinée à Simone Gaudard, de Semsales, le 15 avril 1955. De cette union naquirent trois enfants et plus tard, la famille s’agrandit encore avec quatre petits-enfants et sept arrière-petits-enfants. Mais c’est avec une immense douleur qu’Alfred perdit son épouse en 2005.

Il exerça le métier d’ongleur, ce qui lui permit de sillonner tout le canton de Fribourg et même du Valais. En plus de son métier, il avait à cœur de se rendre à l’alpage, au chalet du Niremont, chaque été de 1973 à 1993, accompagné de sa famille. C’était un havre de paix et de retrouvailles pour tout son entourage.

Il fut un des membres…