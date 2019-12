Alors, on le remet à qui ce prix?

AND THE WINNER IS... A chaque fin d’année, la même ritournelle: au nom de l’objectivité toute puissante, le monde du sport décerne ses prix aux «meilleurs» athlètes de l’an écoulé. Chacun y va de son petit cérémonial. Cela commence avec le Ballon d’Or, remis début décembre à l’Argentin Lionel Messi, pour la sixième fois. S’en est suivi son lot de débats futiles, le principal concernant Sadio Mané, seulement 4e et pour certains victime du manque de considération pour les joueurs africains. Lorsque l’on sait que le continent africain a préféré Messi au Sénégalais de Liverpool, on peut évacuer toute polémique et... se poser quelques questions.

Des questions, on s’en est aussi posées lundi soir devant la cérémonie très suisse (allemande surtout) des «Sports Awards». Déroulée sur près de…