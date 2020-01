M6, JEUDI, À 21 H 05

Fuyant son orphelinat en Bretagne, Félicie, une jeune Quimpéroise, débarque dans la Ville Lumière pour réaliser son rêve: devenir ballerine à l’Opéra Garnier.

Depuis qu’elle est toute petite, Félicie ne rêve que de danse et d’intégrer l’Opéra de Paris. Victor, son meilleur ami, orphelin comme elle, veut devenir un grand inventeur. Pour atteindre leurs ambitions, ils décident de s’échapper ensemble de leur orphelinat situé à Quimper en Bretagne. Ils prennent la direction de la Ville Lumière, une ville en pleine transformation avec les nouvelles avenues du baron Haussmann et la construction de la tour Eiffel. Sur place, ils s’aperçoivent bien vite qu’il va leur falloir beaucoup travailler. Félicie convoite un rôle et compte bien faire mieux que la très talentueuse…