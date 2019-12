Barcella, musicien, chanteur, conteur

JEUNE PUBLIC. On l’a connu jongleur de mots, bateleur, magnifique showman. En 2013, Barcella enchantait Espace Gruyère à l’occasion des Francomanias. Le voici de retour à Bulle dans un autre genre: ce samedi, il jouera un conte musical jeune public (dès 6 ans) à l’Hôtel de Ville, dans le cadre de la saison du Théâtre La Malice. Une nouvelle orientation pas si surprenante, puisqu’il a démontré, dès ses premiers disques, son intérêt pour l’enfance et sa poésie. Dans Tournepouce, le chanteur, musicien et comédien français joue un personnage isolé à la montagne, réfugié dans une ancienne usine à chapeaux. Là-bas, il vit d’insouciance et de rêves, passant ses journées à imaginer des épopées fantaisistes. Autant d’aventures que Barcella partage par la chanson et le conte. EB

