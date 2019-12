A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

Thés: 50 nuances d’arômes!

Une bonne tasse de thé pour nous réchauffer! Le thé est la boisson la plus consommée en Suisse, après l’eau. Et la tendance est à l’aromatisation. Vanille, menthe, orange, épices: les possibilités sont illimitées et les fabricants rivalisent d’inventivité pour trouver l’arôme qui se vendra le mieux.

De l’arôme synthétique à l’arôme naturel, en passant par les «identiques naturels», ABE vous aide à voir plus clair dans votre tasse. Un arôme puissant cacherait-il un thé de mauvaise qualité?… ■