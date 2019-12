Capucine Brodard et Ophélie Clerc s’imposent

PATINAGE ARTISTIQUE. Les patineurs avaient rendez-vous ce week-end à Saint-Imier pour la 26e Coupe d’Erguël. Les Vuadensoises du CP Verbier, Ophélie Clerc et Alizée Petrini, se sont respectivement classées 1re et 6e en U14 SIS. Pour Ophélie Clerc, il s’agit de sa troisième victoire en Swiss Cup cette saison. Plusieurs autres patineuses régionales se sont illustrées, notamment quatre membres du CP Gruyère: Capucine Brodard (1re en bronze B B), Maé Petrini (2e en inter-bronze A), Faustine Jaggi (3e en novices ARP 2) et Laeticia Reichenbach (4e en bronze B A). Le club de patinage Fribourg et Romont a également placé plusieurs patineuses, avec le podium de Marielle Michel (2e en inter-argent) et Leila Gerolimatos (3e en inter-argent). Léa Wicky (bronze A) et Alicia Oberson (minimes ARP) ont…