Celui à qui la neige ne peut rien cacher

A la tête du bureau Météorisk, basé à Sion et à Fribourg, Robert Bolognesi fait référence lorsqu’on parle avalanche et prévention. Après avoir fait ses armes à l’Institut de géographie alpine, à Grenoble, il a complété son cursus à Davos et à l’EPFL.

SOPHIE ROULIN

Avalanche mortelle, piste ensevelie, chute de neige abondante… Un homme est toujours appelé à s’exprimer sur les ondes et dans la presse: Robert Bolognesi. Depuis une vingtaine d’années, il est devenu Monsieur Neige en Suisse romande comme en France voisine. Un titre qu’il doit à son expertise en la matière – il est au bénéfice de deux doctorats en sciences – mais aussi à sa faculté de vulgariser.

D’aussi loin qu’il s’en souvienne, Robert Bolognesi a toujours voulu travailler dans le domaine de la neige et des avalanches. Né en…