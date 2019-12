Chroniques d’un Anglais ordinaire

George et Weedon Grossmith

JOURNAL D’UN HOMME SANS IMPORTANCE

Noir sur Blanc, 232 pages

La Bibliothèque de Dimitri, des Editions Noir sur Blanc, réédite la plus grande partie des titres étrangers du fonds des Editions L’Age d’homme, sept ans après la mort de leur fondateur. Avant Noël, cette collection publie un journal étrange et comique, celui d’un homme sans importance. Constitué du récit des aventures ménagères, dans sa maison de banlieue, d’un employé de bureau de la City, il retrace le quotidien banal de Charles Pooter. Ses amis Gowing et Cummings manquent rarement de lui rendre visite, surtout quand sa femme est là. Médiocre, ringard et maladroit, il est souvent la cible des plaisanteries de plus malin que lui, mais son honnêteté et son innocence font apparaître les défauts des…