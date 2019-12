Cinq médailles pour les Sudistes

Près de 680 gymnastes avaient rendez-vous à Courtepin ce week-end pour la Coupe des Anges. Organisés par la FSG Courtepin-Courtaman, ces deux jours de concours individuels aux agrès ont vu lutter pas moins de 23 sociétés du canton, dans les catégories C1 à C4. Les organisations du Sud fribourgeois ont remporté deux titres sur les dix mis en jeu. En tout, les gymnastes régionales ont récolté cinq médailles et 68 distinctions. Parmi les médaillées, Elisa Domet (Bulle, C1 moy.) et Emma Chassot (Châtonnaye, C4 sup.) ont décroché l’or. L’argent a terminé autour du cou de Jade Gremaud (Bulle, C1 inf.) et de Méline Magnin (Châtonnaye, C2 sup.). Pour sa part, Ysé Sanchez (Bulle, C1 moy.) est repartie avec la médaille de bronze. Les filles plus âgées des catégories C5 à C7 ont rendez-vous le…