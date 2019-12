Cirque et hip-hop pour les fêtes

PREZ-VERS-NORÉAZ. Après le succès de sa Symphonie circassienne l’an dernier, le Kunos Circus propose dès vendredi et jusqu’au 31 décembre un nouveau spectacle de cirque d’hiver. Sous son chapiteau, à Prez-vers-Noréaz, cinq artistes de cirque professionnels présenteront quelques numéros de la nouvelle production, Panopticum Curiosum, qui sera créée à Nuithonie en mai 2020. Au Kunos Circus se joindront les musiciens hip-hop du groupe Quartier Bon Son, venus de Neuchâtel. Ils participeront aux représentations et donneront un concert lors de la soirée du 31 décembre, prévue sous la forme de souper-spectacle. Deux étudiants de l’Ecole supérieure de danse contemporaine et urbaine de Zurich intègrent également ce cirque d’hiver. EB

Prez-vers-Noréaz, route de Fribourg, les 27, 28, 30 et 31…