Conservatoire et HEMU lancent les Jeudredis musicaux

ÉGLISE SAINT-MAURICE. Le Conservatoire de Fribourg et la Haute Ecole de musique lancent conjointement une nouvelle série de concerts, sous le nom des Jeudredis musicaux. Des cartes blanches ont été distribuées aux professeurs et aux étudiants pour imaginer des soirées tout public et permettre aux jeunes talents de se retrouver sur scène. Le premier Jeudredi a lieu ce jeudi, à 18 h 30, à l’église Saint-Maurice, à Fribourg. Maurizio Croci, professeur d’orgue, a supervisé un programme intitulé De Gabrieli à Schumann pour orgue, cuivres et chant.