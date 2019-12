Une motion des députés Katharina Thalmann-Bolz (udc, Morat) et Dominique Butty (pdc, Romont) a été acceptée hier, à l’unanimité. La Loi sur le contrôle des habitants sera modifiée, en y inscrivant l’obligation pour les régies, bailleurs et logeurs d’annoncer les arrivées et les départs de leurs locataires aux communes concernées. De quoi régler les conséquences des non-annonces, notamment pour Serafe dont les facturations peuvent être décalées et fausses. La seule crainte des députés concernait la protection des données. «Une attention particulière sera portée à ce point, a promis Maurice Ropraz, directeur de la Sécurité et de la justice. Mais cela semble possible puisque d’autres cantons (Jura, Argovie et Thurgovie) l’ont déjà fait.» Il a également précisé que le SITEL estime…