Coup de sac au FC Bulle qui change de tête, pas d’objectif

Pourtant quatrième de 1re ligue, le FC Bulle a annoncé le départ avec effet immédiat de son entraîneur Pierre-Alain Suard.

L’intérim sera assuré par le directeur technique et ancien entraîneur Steve Guillod, qui aura la mission d’emmener Bulle en finales de promotion.

Autre départ officialisé lors de l’assemblée tenue jeudi, celui du président Philippe Kolly à l’été 2021, après dix ans à la tête du club.

QUENTIN DOUSSE

De certains signes avant-coureurs est née la rumeur, confuse puis diffuse, d’une séparation entre le FC Bulle et son entraîneur. Le plus inattendu des départs pressentis a finalement été officialisé jeudi soir, au neuvième et dernier point de l’assemblée générale du club gruérien (lire ci-dessous). Malgré une excellente 4e place provisoire en 1re ligue, Pierre-Alain Suard…