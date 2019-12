Débuts prometteurs des frères Bussard

Même sans podium, le baptême du feu en Coupe du monde a été réussi pour Robin et Thomas Bussard, ce week-end en France. Ils sont venus, ils ont vu et ils ont... été vaincus pour leurs grands débuts en Coupe du monde. Habitués à truster les podiums en cadets, Robin et Thomas Bussard (17 ans) ont dû se contenter des accessits dans les épreuves juniors, ce week-end à Aussois. «Je dois encore apprendre à perdre», sourit Robin, balançant entre frustration et satisfaction au terme d’un week-end mouvementé. «Je n’avais encore jamais connu une météo pareille (neige et fortes rafales de vent) en course! Malgré cela, on a réussi à garder le contact avec les autres juniors. Signe que la forme est bien là. Cette première mondiale était un bon test en vue des JO de la jeunesse (9-22 janvier 2020 à…