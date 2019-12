Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

PATRON DE LA SÉCURITÉ DES FRIBOURGEOIS, Maurice Ropraz a décidé l’interdiction des drones à moins de 300 mètres de la cathédrale, en ce jour de Saint-Nicolas. Mais les trains électriques, eux, circulent comme d’habitude.

ET SI ON ESSAYAIT LES HONNEURS pour éviter les départs des conseillers communaux à bout de souffle et démotivés? Les Français font très bien cela, un ordre national du mérite, ou de l’agriculture, des palmes académiques, la Légion d’honneur, sacre bleu! On pourrait les copier et ainsi flatter l’ego de ceux qui sacrifient leur soirée Netflix pour la collectivité. A part les médailles de tir, de gym et les Bene Merenti, nous n’avons rien en stock. Vite, inspirons-nous d’un dessin de Jean Tinguely avec ses roues qui tournent dans tous les sens pour de…