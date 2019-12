Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

DES PRALINÉS CAILLER FABRIQUÉS EN ESPAGNE et vendus notamment en Suisse pour les fêtes. Chocolat au lait, olé!

LES MÉDECINS CADRES de l’Hôpital fribourgeois verront, dès le 1er juillet 2020, le plafond de leur salaire bloqué à 600 000 francs. Trop haut? Pas forcément, ce n’est de toute façon jamais un chirurgien qui change lui-même l’ampoule du plafond.

UN PEU DE VARIÉTÉ dans les gains des lotos en 2020, s.v.p. Et pourquoi pas trois, six, douze mois de loyer offerts pour la quine, la double quine et le carton? Reste à savoir dans quel immeuble bullois…

DURANT LA PÉRIODE DE RÉNOVATION de l’Hôtel cantonal, à Fribourg, les députés siégeront dans le bâtiment de la police, à Granges-Paccot, où, pour des questions de sécurité, le public qui souhaitera assister aux séances…