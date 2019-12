Dans les communes

Montet

Budget 2020. Réunis en assemblée communale jeudi soir, quarante-huit citoyens de Montet ont avalisé le budget de fonctionnement proposé par l’Exécutif. Il prévoit un déficit de 23 200 francs pour un total de charges de 1,4 million de francs.

Investissements. Les différentes demandes de crédit ont été passablement chahutées. Ainsi, trois des quatre investissements proposés ont été refusés: la rénovation de la partie informatique des cibles électroniques du stand de tir intercommunal de Porsel (5000 fr.), la réalisation d’une route communale d’accès à des immeubles (60 000 fr.) et la modification de la déchetterie (200 000 francs). «On nous a demandé une étude et des chiffres plus précis, commente le syndic Jean-Louis Demierre. On avait pensé pouvoir économiser le montant de cette…