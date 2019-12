Dans les lumières de Séville

Le Nouvel Opéra de Fribourg monte LebarbierdeSéville. Julien Chavaz en assure la mise en scène et le chef italien Sebastiano Rolli la direction musicale.

Après Mozart et La flûte enchantée, l’année dernière, Le Nouvel Opéra de Fribourg (NOF) s’attaque à un autre morceau de choix, avec Le barbier de Séville, œuvre la plus célèbre de Gioachino Rossini. Six représentations sont prévues, à Equilibre, dès dimanche et jusqu’au 9 janvier.

Directeur artistique du NOF (né en 2018 de la fusion entre l’Opéra de Fribourg et Opéra Louise), Julien Chavaz signe lui-même la mise en scène de cette production. Le chef italien Sebastiano Rolli, spécialiste du bel canto, en assure pour la première fois la direction musicale.

Tiré de la comédie de Beaumarchais, Le barbier de Séville a été composé en deux…