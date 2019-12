De la Suisse primitive à Manille, même combat

Annette Hug

RÉVOLUTION AUX CONFINS

Zoé, 208 pages

Zurichoise passionnée par les Philippines (où elle a suivi une partie de ses études et appris le dialecte tagalog), Annette Hug (née en 1970) relie la Suisse et l’ancienne colonie espagnole dans ce premier roman traduit en français. Paru en allemand sous le titre (plus explicite) de Wilhelm Tell in Manila, il lui a permis d’obtenir un Prix suisse de littérature en 2017. Ces liens, elle les tisse par le biais d’un personnage historique, José Rizal (1861-1896). Poète et médecin, héros national aux Philippines, il apparaît ici en étudiant en médecine, qui se spécialise en ophtalmologie, en Allemagne. Durant son séjour, il en profite pour traduire Guillaume Tell, de Schiller, en tagalog.

Révolution aux confins se présente comme un jeu d’une…