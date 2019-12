Demande d’audit externe du SICHH

RECHERCHE. Hier, dix députés, de droite comme de gauche, dont les Gruériens Nicolas Pasquier (Verts) et Grégoire Kubski (ps), ont transmis un mandat au Conseil d’Etat à propos du SICHH (Swiss Integrative Center for Human Health). Ayant relevé «d’importants potentiels d’amélioration dans la gouvernance et le fonctionnement» du centre, ils réclament qu’un audit soit conduit. Les signataires demandent notamment de passer au crible sa structure, ses tâches, ses collaborations avec l’Université, voire son possible rattachement à cette dernière. Pour rappel, vendredi, au terme d’un débat nourri, le Grand Conseil a accepté de verser une aide de 2,5 millions de francs au SICHH pour l’année 2020. Mais il a remis à l’année prochaine sa décision sur la rallonge de 7,5 mio destinée à la période…