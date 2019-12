Des racines et des ailes

FRANCE3, MERCREDI, À 21 H 05



Vienne passionnément

«Vienne, ancienne ville impériale, est riche de son histoire. Direction la résidence d’été des Habsbourg, au château de Schönbrunn, où se trouve une des plus grandes serres du monde et le plus vieux zoo encore en activité. Vienne est aussi la capitale de l’architecture. Au tournant du XXe siècle, elle accueille les plus grands maîtres de l’Art nouveau, comme Otto Wagner.

Au Tyrol, entre lacs et montagnes

Aux portes du Tyrol, le lac de Hallstatt est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette région d’Autriche doit sa richesse à l’exploitation des mines de sel. Mais le Tyrol est caractérisé par ses crêtes rocheuses qui abritent des centaines d’espèces végétales, mais aussi l’un des plus hauts restaurants des Alpes et un refuge datant de…