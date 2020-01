Desharnais et Rossi blessés, Boychuk arrive en renfort

HOCKEY SUR GLACE

Noël n’a pas gâté Fribourg-Gottéron qui devra se passer de son top scorer David Desharnais et de son attaquant Mathias Rossi pendant six semaines au minimum. Leurs absences pourraient même durer deux mois. Le Canadien a reçu un puck sur la main durant la Coupe Spengler avec le Team Canada, tandis que Mathias Rossi a été victime d’une charge contre Genève-Servette le 21 décembre dernier. Pour pallier ces absences, les dirigeants des Dragons ont réagi en engageant Zach Boychuk, 30 ans, jusqu’au terme de la saison. Le Canadien (1,78 m pour 84 kilos) connaît la National League, puisqu’il a remporté le titre la saison passée avec Berne (14 points en 30 matches). Il compte 127 matches de NHL, 95 matches de KHL et 436 matches de AHL.