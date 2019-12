Direction les play-off et la Russie pour Elfic

Malgré sa cuisante défaite jeudi face à Carolo (59-98), Elfic Fribourg accède aux play-off d’Eurocup pour la deuxième fois de son histoire. Les Fribourgeoises affronteront les Russes du Spartak Vidnoje.

MAXIME SCHWEIZER

Objectif atteint pour les basketteuses d’Elfic Fribourg, qui prolongent leur aventure européenne. Elles accèdent ainsi aux play-off d’Eurocup et y affronteront en double confrontation les Russes du Spartak Vidnoje. En leur qualité de meilleures 3es de la phase de groupe, les Elfes de Jan Callewaert ont réussi leur pari. Malgré la défaite de 39 points concédée jeudi face aux Françaises de Carolo (59-98).

L’arrière Nancy Fora (23 ans) revient sur la phase de qualification et les six rencontres disputées cet automne face aux Françaises de Carolo et Roche Vendée et contre les…