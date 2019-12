Formé d’anciens membres d’Uncommonmenfrommars et de No Guts No Glory, le groupe français Not Scientists vient balancer son punk-rock ce samedi à Ebullition (21 h). L’affiche de la soirée est complétée par deux formations suisses, les Genevois de Capital Youth et les Broyards de Paprika Disco. www.ebull.ch.