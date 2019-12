Ecrire la rencontre et la vie

La Genevoise Francine Wohnlich raconte par le texte et le dessin ses rencontres avec des inconnus, dressant en creux un autoportrait. Original et émouvant, Vivants interroge nos choix de vie.

LAURENCE DE COULON

Après la mort de son père, Francine Wohnlich se met en quête de Vivants. Elle rencontre des inconnus et les écoute librement, sans poser de question, si ce n’est: «Quand est-ce que tu te sens le plus vivant?» Dans son livre, l’auteure genevoise fait le récit de ces entretiens, ce qui l’a marquée dans le discours et l’attitude, et la façon dont ils résonnent en elle: accord profond, rejet ou indifférence. En s’interrogeant sur ses réactions, elle nous pousse à notre propre introspection.

Pour ce livre, vous avez recueilli des récits de gens que vous ne connaissiez pas…

Francine…