En guerre contre l'injustice

La procureure Yvonne Gendre, spécialiste des affaires touchant à l’intégrité sexuelle, quitte le Ministère public. Depuis 2003, la Gruérienne combat les préjudices faits aux femmes et aux enfants.

DOMINIQUE MEYLAN

Yvonne Gendre prend sa retraite après seize ans au Ministère public fribourgeois. Procureure, spécialiste des infractions à l’intégrité sexuelle et des violences commises contre les enfants, elle a pu observer l’évolution de la société et de la justice dans ce domaine. Elle a notamment contribué à améliorer les procédures d’audition des plus jeunes. C’est avec une passion intacte que cette Gruérienne, installée à Avry-devant-Pont, revient sur quelques-uns des dossiers qui ont marqué sa carrière.

A quelques jours de prendre votre retraite, dans quel état d’esprit êtes-vous?

Je…