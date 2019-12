Fabienne Niederberger s’impose à Orbe, Anthony Grand termine 2e scratch

CYCLOCROSS. Une semaine après leur titre romand décroché à Sion, les Tourains Fabienne Niederberger et Anthony Grand continuent de performer. Samedi à Orbe, la Gruérienne a écrasé la concurrence de cette 6e étape de l’Omnium romand, en finissant les neuf boucles avec un tour d’avance sur ses poursuivantes (39’39). Pour sa part, Anthony Grand a terminé à 2’11 du lauréat Maxime Beney (Corseaux, 54’31). Au classement général, le Tourain d’adoption compte 588 unités et 50 points d’avance sur Julien Oppliger (Montezillon). A noter, chez les dames, la 3e place décrochée par Mathilde Laurent (Châtel-Saint-Denis). En U17, Julien Bard (Sorens) et Max Brandenberger (Corbières) sont montés sur les deux plus hautes marches du podium.