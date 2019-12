Firmin Sudan s’est endormi paisiblement le 22 décembre. Il était dans sa 95e année. Un dernier hommage lui sera rendu jeudi 26 décembre en l’église de Broc.

Firmin Sudan est né le 7 juin 1925 à Broc, dans le foyer de Laurent et Marie Sudan. Il passa son enfance entouré de ses frères et sœurs.

En 1955, Firmin épousa Johanna Waeber, dite Jeanne, rencontrée à Broc alors que la jeune Singinoise était juste venue apprendre le fran- çais! Le couple eut le bonheur d’avoir six enfants, trois filles et trois gar- çons. Par la suite, huit petits-enfants et trois arrière-petits-enfants vinrent agrandir la famille.

Entré chez Nestlé en 1947, Firmin y resta durant toute sa vie professionnelle. C’est à l’atelier de moulage qu’il exerça l’essentiel de son activité.

Avec sa voix de ténor, il fut membre…