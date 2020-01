Harcèlement entre prêtres

Un curé de la cathédrale de Fribourg est accusé par un prêtre de harcèlement sexuel. L’évêque a ouvert une enquête.

Un prêtre accuse un curé de la cathédrale de Fribourg de l’avoir harcelé sexuellement entre 2008 et 2011. L’évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, Charles Morerod, a ouvert une enquête ecclésiastique. Mais il évoque un conflit de personnes et un possible chantage.

Mgr Morerod a confirmé samedi auprès de l’ATS l’information parue samedi dans le quotidien alémanique Tages-Anzeiger et dans d’autres publications de l’éditeur Tamedia. Selon l’article, le prêtre en question affirme avoir subi un harcèlement sexuel entre 2008 et 2011 de la part d’un curé dans le canton de Vaud. Ce dernier est aujourd’hui actif au sein de la cathédrale de Fribourg.

Selon la victime…