Hudson Hawk, considéré comme l’un des plus ingénieux cambrioleurs, vient de passer dix ans en prison et a désormais décidé de mener une vie des plus honnêtes. Il rencontre les Mayflower, deux milliardaires qui le menacent de tuer son meilleur ami, Tommy, s’il ne commet pas une série de cambriolages pour leur compte. Samedi, à 20 h 40, sur RTL9