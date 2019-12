RTS1, VENDREDI, À 21 H

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une «méthode» destinée à faire sa fortune: il va convaincre la population que tout bien portant est un malade qui s’ignore. Et, pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maître dans l’art de la séduction et de la manipulation, Knock est sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux choses qu’il n’avait pas prévues: les sentiments du cœur et un sombre individu issu de son passé venu le faire chanter… ■