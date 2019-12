L’île aux pirates

RTL9, MERCREDI, À 20 H 45



La Jamaïque en 1668. A la mort du pirate Harry le Noir odieusement assassiné, sa fille Morgan Adams hérite de son bateau et du tiers de la carte d’un fabuleux trésor. Pour reconstituer la carte qui lui permettra de situer l’emplacement du butin, elle doit arracher le cuir chevelu du défunt. Les deux autres morceaux se trouvent en possession de ses oncles, pirates eux aussi. Dawg Brown, le plus cruel d’entre eux commande un galion de voleurs et de meurtriers de la pire espèce… ■