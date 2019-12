L’outrenoirceur des violons pour apaiser l’anxiété

Keaton Henson

SIX LETHARGIES

Mercury KX/Decca

Musicien, poète et peintre, Keaton Henson utilise l’art pour soigner son anxiété pathologique. Agé de 31 ans, l’Anglais vient de publier Six lethargies, une expérience symphonique d’une beauté à couper le souffle. Chanteur folk au début des années 2010 dans la mouvance Jeff Buckley/Nick Drake, il s’est depuis tourné vers les violons, plus flagrants à traduire son spleen diagnostiqué. En six mouvements, il livre avec ce septième album la bande-son idéale d’une descente aux enfers. Toujours hanté par la maladie, il a collaboré avec des spécialistes en neuroscience pour comprendre comment nos cerveaux interagissent avec la musique. «Il s’avère qu’une note triste reste une note triste quelle que soit la culture dans laquelle elle est jouée»,…