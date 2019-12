L’UFTB contraint au nul dans le derby, le BUF s’incline

Voilà plus d’un mois que l’Uni Futsal Team Bulle (UFTB) n’a plus connu les joies de la vcitoire. Samedi, dans le derby face à Fribourg, les hommes d’Artur Ferreira ont gâché une avance de quatre buts en encaissant cinq fois en sept minutes. Ils pensaient avoir fait le plus dur par Dias à la 39e, mais Fribourg a égalisé à la dernière seconde par Yannick Raboud (5-5). Au classement de Premier League, l’UFTB reste 6e avec 14 points après neuf matches. Samedi, il accueille Minerva, 3e, à la salle omnisports à 19 h 30. En Second League, Bulle United Futsal (BUF) n’a toujours pas engrangé la moindre victoire en quatre matches et se retrouve dernier avec un seul point au compteur. Dimanche, les Bullois se sont inclinés 6-5 face à l’Olympique de Bâle. Ils tâcheront de relever la tête en fin de…