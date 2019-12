L’UFTB tombe face au leader, Bulle United défait

Le week-end n’a pas souri aux deux clubs bullois de futsal. L’Uni Futsal Team Bulle (UFTB) s’est incliné contre le leader de Premier League Geneva Futsal (8-3). Les Gruériens ont rapidement répondu à l’ouverture du score par Dias (11e minute), mais ils ont ensuite encaissé trois buts en sept minutes avant la mi-temps, puis rebelote à la fin du match. Les deux autres réussites de l’UFTB ont été l’œuvre de Dias (26e) et Macedo (35e). L’UFTB occupe le 6e rang, avec sept points d’avance sur le premier relégable. En Second League, Bulle United a perdu pour la deuxième fois du championnat. Dimanche à Baden, il a subi la loi de Portugal Futebol (8-5). Il menait pourtant 4-2 à la pause grâce aux buts de Grilo, Joan Yenni et Anthon Yenni par deux fois. Au classement, le BUF est 5e avec un seul…