La Coupe de Noël sourit aux Sudistes

Elles étaient plus de 300 gymnastes rassemblées ce week-end à La Roche pour la traditionnelle Coupe de Noël. Organisé par la Société de gym La Combert (Treyvaux, La Roche, Pont-la-Ville), le rendez-vous, qui mêlait agrès le samedi et gym et danse le dimanche, a réuni pas moins de vingt sociétés cantonales. Les gymnastes régionales se sont illustrées, que ce soit aux agrès (quatre engins) ou en gym et danse. En C5, Léonita Hogjaj (2002,Ursy Gym, 36,15 points) a remporté la médaille d’or, Léonie Pasquier (2005, FSG Bulle, 35,75) l’a suivie de près sur le podium. Mélissa Conus (2003, Ursy Gym, 37,30) a enlevé la catégorie C5 et sa comparse Emma Bosson (2003, Ursy Gym, 36,15) a récolté le bronze. Au total, les Sudistes ont amassé sept médailles (sur 12) et décroché quinze…