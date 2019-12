La Fête, derrière ce qui brille…

La RTS propose demain mercredi deux documentaires sur les coulisses de la Fête des vignerons. Un premier reportage sur l’émulation artistique du concepteur Daniele Finzi Pasca et l’énergie tourbillonnante des bénévoles, un deuxième qui ne cache rien des tensions qui ont grandi entre le concepteur et les auteurs, mais aussi les problèmes liés au budget. La Fête a été folle, la gueule de bois se montre à la hauteur de la facture finale: 16 millions de manque à gagner pour l’édition 2019 d’une Fête des vignerons de tous les superlatifs. Derrière l’enthousiasme et l’énergie tellement communicative des 5500 figurants, derrière les paillettes et les battements d’ailes des jolis papillons qui emplissaient l’enceinte de Vevey, les tensions ont été vives en coulisse, quand il est apparu évident…