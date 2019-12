La galerie accueille deux concerts

TRACE-ECART. Deux soirées concerts se succèdent vendredi et samedi à Trace-Ecart. Demain soir, la galerie bulloise accueillera Azur 3000. Ce nouveau groupe, formé de musiciens romands aguerris, est né lors d’une résidence au bord du lac Léman, organisée par leur label Cheptel. Il réunit Laure Betris (Kassette), Perrine Berger (d’Adieu Gary Cooper) et Léonard de Muralt (voix de Château Ghetto). Le résultat? «Bâti sur les ruines des temps modernes, inspiré par les explosions de supernova et les réverbérations du son dans les cathédrales, Azur 3000 sur des rails chauffés à blanc prend le large vers un espace sauvage et libre…»

Samedi, un souper-concert permettra de découvrir Prune Carmen Diaz, photographe, artiste plastique et chanteuse autodidacte. Avec December, elle a signé son premier…