La gymnastique fribourgeoise se réunit ce week-end à La Roche

A l’initiative de la FSG La Combert, la Coupe de Noël se déroulera ce samedi et dimanche à la halle polyvalente de La Roche. Vingt sociétés et plus de 300 gymnastes de tout le canton sont conviés pour cette dernière compétition de l’année sur sol fribourgeois. Samedi, les agrès individuels (C5 à C7 + CD) seront à l’honneur dès 8 h, avec des concours au sol, aux anneaux, au saut et à la barre fixe. Le lendemain dimanche, place sera faite aux épreuves de gym et danse. Les répétitions en musique commenceront à 8 h 30, pour se terminer aux alentours de 16 h.