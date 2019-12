La souffleuse de verre

ARTE, VENDREDI, À 20 H 55

1890, en Allemagne. Après la mort de leur père, le seul parent qui leur restait, Marie et Johanna Steinmann se retrouvent dans le plus grand dénuement. Marie, qui dispose d’une solide formation dans le métier, souhaite reprendre la verrerie de leur père mais la corporation des souffleurs de verre s’y oppose. Johanna doit se mettre au service d’un marchand, Friedrich Strobel, tandis que Marie travaille pour Wilhelm Heimer, et finit par épouser son fils, qui s’avère être un homme violent… ■