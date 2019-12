L'alpinisme érigé en art, et alors?

Comme le tir à l’arc traditionnel turc, la Fête des vignerons ou le yoga, l’alpinisme figure désormais au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. Cette candidature a été acceptée le 11 décembre dernier à Bogota. Ainsi l’alpinisme n’est pas (ou plus) un sport, mais un art. «L’art de gravir des sommets et des parois en haute montagne, en toute saison, par ses propres capacités physiques, en utilisant des techniques adaptées, du matériel et des outils très spécifiques.» Oyez, oyez! Deux cent trente-trois ans après son acte fondateur, l’ascension du Mont-Blanc par Jacques Balmat et Michel-Gabriel Paccard, l’alpinisme possède sa définition, en bonne et due forme. Un acte symbolique? Pas totalement.

Dans cette démarche, entreprise par les communautés d’alpinistes et de guides de France,…