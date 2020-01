Le HC Bulle-la Gruyère s’impose en prolongations

HOCKEY SUR GLACE

Le HCBG a remporté son quatrième match de la saison, samedi à domicile. Face au HC Portes du Soleil, les Bullois ont dû attendre les prolongations et un but de David Genoud pour passer l’épaule (3-2). Les hommes de Stéphane Vienne comptaient pourtant deux longueurs d’avance à la mi-match avant de se faire rejoindre à cinquante secondes du terme de la partie. Après quinze rencontres, le HCBG occupe le huitième rang de son groupe de 2e ligue avec 12 points au compteur. Il accuse désormais 13 unités de retard sur le cinquième et premier qualifié direct pour les play-off.