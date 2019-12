Le monde au carré

Alessandro Baricco

THE GAME

Gallimard, 384 pages

Nous sommes passés d’un système analogique à un système numérique et l’impression vient que des pans entiers de nos vies ont été foutus en l’air. Alessandro Baricco dissèque cette impression. Avec son bistouri d’essayiste, il incise. Avec son trocart d’écrivain, il ponctionne. Le monde apparaît sous un nouveau jour, il apparaît double. La posture «homme-clavier-écran» a permis d’effacer «l’épaisse frontière entre le premier monde et le deuxième». La technologie permet désormais «d’aller et venir entre eux à un rythme tel que la réalité apparaît bel et bien comme un système à deux forces motrices». Bienvenue dans The Game. Tout le monde veut en être: les gens, les journaux, les commerces de la Grand-Rue, l’Etat de Fribourg. Le maestro…