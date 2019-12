Le Panathlon Club Gruyère a fêté ses quatre «élus»

Comme de coutume depuis 2011, le Panathlon Club Gruyère a célébré, mercredi soir à Bulle, les quatre espoirs sudistes qu’il soutiendra pour les années 2020 et 2021 (deg.àdr.surlaphoto). Il s’agit des fondeurs Antonin Savary (17 ans, Riaz) et Elyne Mooser (14 ans, Charmey), du skicrossman Thomas Kolly (16 ans, Hauteville) et de la nageuse Mathilde Genoud (15 ans, Vuadens). «Il a été difficile d’en choisir deux, puis finalement quatre parmi la vingtaine de candidatures reçues, souligne Jean-Marc Wyss, membre de la commission de sélection. Hormis leur projet sportif et leurs résultats au niveau national, ces quatre jeunes se distinguent par leur état d’esprit, avec une mentalité de gagneur tout en s’amusant.» Le club service remettra ainsi 2000 francs par année et par athlète. «Pour eux, le…