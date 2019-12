Le projet de nouveau skatepark fait du bruit

A propos du réaménagement de la zone de Bouleyres.



La Gruyère et La Liberté ont annoncé le projet de construction d’un pumptrack et d’un nouveau skatepark sur l’emplacement de l’actuel paddock du manège de Bulle. Tous les arguments contre ce projet sont déjà mentionnés dans ces articles. Permettez-moi de demander si l’on est bien conscient des éventuels désagréments, surtout liés au bruit, pendant et aussi après la construction?

Je raconterai la petite histoire suivante: lors d’une leçon d’équitation dans un manège fribourgeois, alors que mon mari et moi écoutions les explications de notre entraîneur, une scie métallique (petite rénovation dans la maison d’à côté) a brusquement été mise en marche, et nous avons été éjectés brutalement par nos montures effrayées! En raison de leur poids…