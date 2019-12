Le seigneur des anneaux: les deux tours

FRANCE3, JEUDI, À 21 H 05

A la tête de légions innombrables, le maître des ténèbres n’en finit pas d’étendre son emprise, détruisant la moindre parcelle de résistance rencontrée sur sa route. Bien que divisés et diminués, quelques irréductibles luttent encore.

Après la disparition de Gandalf et de Boromir, la Communauté de l’Anneau a été brisée. Escorté du seul Sam, Frodon poursuit sa quête lorsque, errant dans les collines d’Emyn Muil, il surprend Gollum qui les suit pas à pas. Passant outre les avertissements de Sam, Frodon accepte qu’il les guide jusqu’à la Porte noire. Pendant ce temps, Merry et Pippin, capturés par les orques, ont réussi à leur filer entre les pattes. Réfugiés dans la forêt enchantée de Fangorn, ils sont recueillis par Sylvebarbe, gardien des arbres et membre du…